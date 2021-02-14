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بالصور.. قطر تدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

أخبار العالم العربي

بالصور.. قطر تدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا
Reuters Ibraheem al Omari
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أعلنت قطر عن تدشين سفينة حربية جديدة من نوع كورفت في إيطاليا ستؤدي الخدمة في صفوف القوات البحرية للدولة الخليجية.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان أصدرته أمس السبت أن مراسم تدشين سفينة "دامسة" أقيمت في مدينة لاسبيزيا الإيطالية، بحضور نائب رئيس الأركان القطرية لشؤون الإدارة والإمداد، اللواء الركن مبارك بن محمد الكميت الخيارين.

وأشار البيان إلى أن "دامسة" هي ثاني سفينة كورفت من أصل أربع اتفقت قطر على تصنيعها مع شركة "فينكلتيري" الإيطالية.

وتخلل حفل التدشين وضع هيكل سفينة رابعة تحمل اسم "سميسمه".

وقعت قطر وإيطاليا في نوفمبر الماضي اتفاقيتين للتعاون في المجال الدفاعي العسكري تتضمن برنامجا تدريبيا للقوات الجوية وتعاونا بين شركتي "برزان القابضة" القطرية و"ليوناردو" الإيطالية المختصتين بالصناعات الدفاعية.

المصدر: RT

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