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مصر تعلق على حكم القضاء السعودي ضد المهندس علي أبو القاسم

أخبار العالم العربي

مصر تعلق على حكم القضاء السعودي ضد المهندس علي أبو القاسم
Reuters
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أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري علي أبو القاسم بالسعودية.

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وأوضحت الوزارة أن حكم محكمة تبوك الجزائية يقبل للطعن على مرحلتين مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودى.

وقالت الوزارة إنه فى إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت الوزيرة مع النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، الذى أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودى حتى صدور الحكم الأخير.

وكانت محكمة تبوك الجزائية في السعودية قد أصدرت حكما بإلغاء عقوبة الإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم المدان في قضية اتجار بالمخدرات، وقضت المحكمة بسجن المواطن المصري 25 عاما في وقت يتمسك هو ببراءته.

المصدر: اليوم السابع

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