السعودية تصدر حكمها بشأن المهندس المصري.. والمتهم يتمنى إعدامه بعد إصدار الحكم

أصدرت محكمة تبوك الجزائية في السعودية حكما بإلغاء عقوبة الإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم المدان في قضية اتجار بالمخدرات.

وقضت المحكمة بسجن المواطن المصري 25 عاما في وقت يتمسك هو ببراءته.

وقال مصدر على اتصال بالقضية إن ردة الفعل الأولى لدى المهندس المصري على الحكم الصادر بحقه كانت كلمات محدودة قال فيها: "كنتوا اعدموني".

وأكد المصدر أن كلمات أبوالقاسم كانت تعني أن الحكم بـ25 عاما أصعب من الإعدام ولا يفرق كثيرا بالنسبة له.

وكان المهندس المصري علي أبوالقاسم واجه عقوبة الإعدام على خلفية تسلمه معدة زراعية عام 2016 تحتوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد تجاه ثلاثة من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري.

وفي جلسة الأحد الماضي تمسكت النيابة السعودية بأنه لا يوجد أي دليل جديد يستوجب تغيير الحكم على المهندس المصري، رغم حكم محكمة جنايات القاهرة.

وكانت زوجة المهندس المصري أكدت تمسكها ببراءة زوجها، وذلك قبل جلسة اليوم التي أسدلت الستار نهائيا على تلك القضية التي دخلت عامها الخامس.

وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وقد عمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن تنقلب الأمور معه رأسا على عقب عام 2016 ويتم القبض عليه في قضية المعدة الزراعية وتوجه لهم تهم الاتجار بالمخدرات، ويحكم عليه بالإعدام.

المصدر: الوطن