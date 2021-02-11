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زوجة المهندس المصري المتهم في السعودية تكشف سبب طلبه الإعدام من القضاء السعودي

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زوجة المهندس المصري المتهم في السعودية تكشف سبب طلبه الإعدام من القضاء السعودي
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كشفت زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم، أن زوجها بكى فور صدور الحكم بسجنه 25 عاما، وقال للقاضي: "أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوما أو شهيدا.. 25 سنة كتير قوي قوي".

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وأكدت الزوجة أن زوجها لم يستطع التوقف عن البكاء داخل المحكمة بعد صدور الحكم، حيث أكد لها في اتصال هاتفي أنه لن يخرج من السجن ولن يعود إلى مصر أبدا.

وتابع المهندس المحكوم عليه بالسجن 25 عاما وغرامة 100 ألف ريال "أفوض أمري لربنا بس هو اللي يقدر يظهر براءتي".

وقضت المحكمة الجزائية السعودية بحبسه 25 عاما، حيث اتهمته بإنشاء تشكيل عصابي هدفه جلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: الوطن

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