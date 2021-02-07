 
مباشر

مصر.. انتشال جثث أسرة كاملة من تحت أنقاض منزل سوهاج المنهار

أخبار العالم العربي

مصر.. انتشال جثث أسرة كاملة من تحت أنقاض منزل سوهاج المنهار
منزل سوهاج المنهار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq1t

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في مصر، 4 جثث من أسرة واحدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بمركز جرجا.

إقرأ المزيد
مصر.. استمرار حريق
مصر.. استمرار حريق "برج الدائري" لليوم السادس على التوالي والاستعداد لسقوطه (فيديو)

وبحسب بيان إسعاف سوهاج، فإن الجثث المنتشلة تعود لشيماء 29 عاما، ومحمد 45 عاما، وحبيبة 8 سنوات، ورشا 13 عاما، وقد تم استخراجها من أنقاض المنزل المنهار، ونقلوا إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وقال مصدر أمني، إن عمليات البحث عن الأسرة المكونة من 5 أشخاص قد انتهت، حيث تم انتشال جثة رب الأسرة وزوجته وطفلين من أبنائهما، فيما يتلقى ابنهم الثالث العلاج.

وفي وقت سابق، تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، بالقرب من مجلس مدينة جرجا.

وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا