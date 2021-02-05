لبنان يعتزم تخفيف قيود كورونا على أربع مراحل بدءا من الاثنين

قالت حكومة تصريف الأعمال في لبنان إنه سيتم تخفيف الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل مدتها أسبوعان تبدأ من يوم الاثنين.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان له، يوم الجمعة، إنه رغم أن يوم الأحد سيكون آخر يوم للإغلاق التام فإن بعض القيود ستظل سارية يوم الاثنين.

وأضاف: "سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".

بدوره، أكد وزير الداخلية محمد فهمي أنه في أول أسبوعين من القيود الأخف، سيحتاج من يريدون مغادرة منازلهم إلى التقدم للحصول على إذن على المنصات الإلكترونية المتاحة.

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وقال إن التفاصيل بشأن أي القطاعات الاقتصادية سيمكن فتحها في الأسبوعين المقبلين ستعلن في غضون ساعات قليلة.

من جهته، حذر وزير الصحة حمد حسن من أن الوضع لا يزال مقلقا، وقال إن "العودة التدريجية من الإقفال تحتم علينا الالتزام بالسلوك الوقائي الفردي والأسري والمجتمعي، وأهمها الكمامة والتباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي الفردي".

وفرض لبنان منذ 11 يناير الماضي حظر تجول على مدار الساعة عندما ارتفعت الحالات بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال عطلة عيد الميلاد إلى ارتفاع عدد الإصابات واستنزاف قدرات المستشفيات.

المصدر: رويترز