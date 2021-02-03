مصر.. براءة أحد المتهمين من اغتيال النائب العام السابق هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه

قضت محكمة النقض في مصر، بقبول طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.

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وجاء الحكم بعدما نظرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعنين جديدين في القضية، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكاما بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.

وقتل المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

المصدر: صدى البلد