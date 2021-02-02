مصر تسجل 521 إصابة و47 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة وذلك مقابل 541 إصابة و44 وفاة الاثنين.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان له إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء بلغ 167013 حالة منها 130514 حالة تم شفاؤها و9407 حالات وفاة".

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وقالت مصر الثلاثاء إنها تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامجها لتطعيم الأطقم الطبية.

وتسلمت مصر أيضا في ديسمبر الماضي الشحنة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية وبدأت يوم 24 يناير تطعيم الأطقم الطبية العاملة على مكافحة كوفيد-19 باللقاح الصيني.

المصدر: رويترز