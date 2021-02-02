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مصر تسجل 541 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

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مصر تسجل 541 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
مصر تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة
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سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة، مقابل 533 إصابة و53 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين بلغ 166492 حالة.

وأضاف أن بين إجمالي المصابين 130107 حالات تم شفاؤها و9360 حالة وفاة.

وأطلقت مصر مؤخرا حملة تطعيم ضد كورونا استهلتها بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاح "سينوفارم" الصيني.

المصدر: وكالات

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