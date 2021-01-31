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دقلو يبحث مع أمير قطر الوضع الحدودي بين السودان وإثيوبيا

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دقلو يبحث مع أمير قطر الوضع الحدودي بين السودان وإثيوبيا
@QatarNewsAgency
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، يرافقه وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة.

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وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان وفي المنطقة بشكل عام، لا سيما الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأكد دقلو متانة وعمق العلاقات التي تربط السودان ودولة قطر، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك بين البلدين حول كافة القضايا في المحافل الإقليمية والدولية.

وأطلع دقلو، أمير قطر على مراحل تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع حركات الكفاح المسلح، مثمنا جهود قطر في تحقيق السلام في السودان وخاصة في دارفور.

كما شكر دقلو الشيخ تميم على دعم بلاده للمتضررين من السيول والفيضانات بالسودان، فضلا عن جهودها في مساعدة السودان في التصدي لجائحة كورونا.

المصدر: RT+ قنا

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