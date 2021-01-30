دقلو يصل الدوحة لبحث مسار العلاقات الثنائية بين قطر والسودان

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق دقلو في الزيارة وفد يضم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الوفد السوداني سيبحث مع المسؤولين القطريين "مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

وكان في استقبال الوفد بمطار حمد الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وعدد من المسؤولين في الحكومة.

المصدر: RT