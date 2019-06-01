أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن سفير البلاد في قطر، فتح الرحمن علي محمد، قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وأنه سيعود إلى الدوحة خلال الساعات القادمة.

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وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قد نفت في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، خبر استدعاء السودان سفيرها في الدوحة، مؤكدة أنه "لم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".

وتداولت بعض وسائل الإعلام والنشطاء خبر استدعاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان سفير البلاد لدى الدوحة، فتح الرحمن، بعد ساعات من قرار المجلس العسكري إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم.

المصدر: RT