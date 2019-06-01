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الخارجية القطرية تعلق على تقارير استدعاء السودان سفيره من الدوحة

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الخارجية القطرية تعلق على تقارير استدعاء السودان سفيره من الدوحة
Reuters Fadi Al-Assaad
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أصدرت الخارجية القطرية تعليقا رسميا على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء السودان سفيره لدى الدوحة إلى الخرطوم.

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وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن الخبر الذي يتداول حاليا عار عن الصحة، موضحة أن السفير السوداني غادر الدوحة بإجازة قصيرة.

وقالت: "لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".

وجاء هذا التصريح تعليقا على الأنباء التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والنشطاء عن استدعاء السودان، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، سفيره لدى الدوحة، فتح الرحمن، بعد ساعات من قرار المجلس العسكري إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في الخرطوم.

وفي أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام بأن السلطات الجديدة في السودان رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونفت الخارجية السودانية حينئذ صحة هذه التقارير مشددة على أن الترتيبات جارية لزيارة وفد رفيع المستوى من الدوحة إلى الخرطوم.

المصدر: RT + وكالات

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