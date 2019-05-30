السلطات السودانية تغلق مكتب قناة الجزيرة القطرية وتسحب ترخيص عملها

أفاد مراسل RT في السودان، مساء الخميس، بأن السلطات المختصة في المجلس العسكري الانتقالي أصدرت قرارا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان.

وكتبت قناة الجزيرة على حسابها في "تويتر" أن "السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارا من اليوم".

عاجل | السلطات السودانية تقرر سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة #الجزيرة اعتبارا من الآن — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 30 мая 2019 г.

وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا في الأمن السوداني أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي.

عاجل | أجهزة الأمن السودانية تبلغ مدير مكتب #الجزيرة في #الخرطوم بقرار المجلس العسكري إغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 30 мая 2019 г.

المصدر: RT