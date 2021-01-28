مصر.. إخلاء سبيل 16 متهما في قضايا متعلقة بالإرهاب

ذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 16 متهما في 3 قضايا تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو بالتواطؤ والمشاركة معها.

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وأفيد في هذا الشأن بأن نيابة أمن الدولة العليا في مصر "قررت خلال الساعات الماضية، إخلاء سبيل 16 متهما فى القضية رقم 1413 لسنة 2019، وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تدور وقائعها حول مظاهرات سبتمبر من العام قبل الماضي، فضلا عن متهمين اثنين فى القضية رقم 1 لسنة 2021، ومتهم بالقضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا".

وأوضحت المصادر المطلعة أن هؤلاء الذين أخلي سبيلهم "يواجهون اتهامات مختلفة حسب دور كل منهم في القضايا موضع التحقيقات".

علاوة على ذلك، يتمثل الاتهام الرئيس الموجه لهم "فى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أو مشاركة تلك الجماعة في تحقيق أهدافها".

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهمين فى أوقات سابقة ومناسبات مختلفة، وذلك "بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم".

المصدر: الشروق