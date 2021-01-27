مصر.. تفاصيل الحكم على نجل وزير الاستثمار السابق بعد قتله موظفا ووفاة والدته حزنا عليه

كشفت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، تفاصيل الحكم في قضية اتهام ابن وزير الاستثمار الأسبق في حكومة إبراهيم محلب، بدهس سكرتيرة بمحكمة مدني جنوب الجيزة بسيارته.

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وأوضحت الصحيفة أن المتهم قام بدهس المجني عليه بسيارته التي كان يقودها تحت تأثير مسكر، حيث انتهت القضية بالتصالح، وقضت محكمة جنايات الجيزة، بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن والدة المجني عليه، توفيت حزنا على ابنها بعد دهسه ووفاته.

ونوهت بأن الضحية يدعى شريف سعد 42 سنة، متزوج ولديه 4 أطفال.

المصدر: "المصري اليوم"