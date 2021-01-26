مصر.. الإفراج عن مئات المسجونين بأمر من السيسي

أفرج قطاع السجون في مصر عن 3022 من المسجونين من مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

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وجاء الإفراج عن المسجونين بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

وجاء الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2904) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلا إفراجا شرطيا.

المصدر: "اليوم السابع"