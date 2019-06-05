مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح البيان أنه "تم الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 1595 سجينا، والإفراج المشروط عن 268 سجينا".

كما تم الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون).

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعدما أعلنت السلطات في مصر خلال يوم 31 مايو الماضي، الإفراج عن 351 سجينا.

المصدر: وكالات