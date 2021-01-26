سرقة سكة قطار في سوريا

أعلنت وزارة النقل السورية أن "مجموعات إرهابية" قامت بتفكيك وسرقة وتخريب جسر "بداما" للسكك الحديدية بجنوب غرب محافظة إدلب

وقالت الوزارة إن المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا أقدمت على تفكيك وسرقة وتخريب الجسر الواصل بين بلدتي "بداما" التابعة لجسر الشغور، والزعينية المحاذية للطريق الدولي M4 على محور حلب اللاذقية، والجسر بطول 245 م، وارتفاع 18 مترا، مؤلف من 8 فتحات، منها 2 بيتونية بطول 16,5 م. و 6 معدنية بطول 34 مترا لكل منها.

وأضافت الوزارة في بيان إن تلك المجموعات نقلت ما سرقته "إلى ورشاتها ومعاملها، واستخرجت كميات كبيرة من الحديد المستخدم في بناء الجسر، إضافة إلى حديد السكة الحديدية كاملا"

الجسر قبل تخريبه ـ عن صفحة وزارة النقل

ووصفت الوزارة "ذلك العمل التخريبي الذي تنتهجه هذه الجماعات بأوامر ودعم معلن من النظام التركي وحلفائه بأنه انتهاك عدواني سافر يضاف لسلسة الجرائم والتخريب الممنهج الذي تمارسه بحق ممتلكاتنا ومقدراتنا، وتأخيرا لإعادة الإعمار، وزيادة في تضييق الخناق والحصار على الشعب السوري"

#وزارة_النقل : الجماعات الإرها*ب ية تسرق جسر " #بداما " #للسكك_الحديدية أقدمت المجموعات الإ*رها*بية المدعومة من... تم النشر بواسطة ‏وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية‏ في الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١

وكان ناشطون في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا، تداولوا قبل يومين معلومات موثقة بالصور تفيد بأن معظم أجزاء جسر بداما تعرض للتفكيك.

وذكرت وسائل إعلام معارضة أن مجموعة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) كانت قد بدأت منذ نحو شهرين بتفكيك الجسر، و"استخراج كميات كبيرة من الحديد المستخدم في بنائه، إضافة إلى حديد السكة المثبّتة فوقه"

المصدر: RT