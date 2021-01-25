مصر.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الداعية عبلة الكحلاوي والكشف عن وصيتها

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة الداعية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

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وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عبلة الكحلاوي عانت من ضيق زائد في التنفس داخل العناية المركزة، وتراجعت الحالة الصحية لها، رغم استقرارها نسبيا قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق الطبي المعالج حاول السيطرة على الحالة، لكنها فارقت الحياة في حوالي الساعة التاسعة مساء، وسط حزن من جميع الأفراد المعالجين من أطباء وممرضين.

وقالت مروة الكحلاوي، ابنة الداعية الراحلة إن آخر وصايا والدتها، كانت استمرار عمل جمعية الباقيات الصالحات وعدم إغلاقها، وتكثيف العمل الخيري بها، لأن ذلك سيكون في ميزان حسناتها وحسناتهم.

وأوضحت ابنة الداعية الراحلة، أنّ الأسرة ستعمل على تنفيذ وصية والدتها بأن تبقى جمعية الباقيات الصالحات والمستشفى مفتوحة لجميع المحتاجين.

المصدر: "الوطن"