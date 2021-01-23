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الأردن.. السماح للعائدين من بريطانيا عبر الترانزيت بدخول المملكة

أخبار العالم العربي

الأردن.. السماح للعائدين من بريطانيا عبر الترانزيت بدخول المملكة
Reuters
مطار الملكة علياء الدولي
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أعلن نائب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، مازن الفراية، أنه تقرر السماح للأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الترانزيت بالدخول الى المملكة.

ووفق وثيقة متداولة، سيسمح للمواطنين الأردنين القادمين برحلات غير مباشرة عبر مطار الملكة علياء الدولي، بدخول المملكة، فيما سيكون مطلوب منهم اجراء فحص "بي سي ار" الخاص بفيروس كورونا عند الوصول، بالإضافة إلى الحجر 14 يوما.

كما نصت الوثيقة على أن أي مواطن يقدم معلومات خاطئة يغرم بـ10 آلاف دينار أردني (نحو 14 ألف دولار).

المصدر: "عمون"

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