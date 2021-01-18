 
مباشر

مصر.. أزمة بين الفنانين ونائب برلماني أثناء مناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية

أخبار العالم العربي

مصر.. أزمة بين الفنانين ونائب برلماني أثناء مناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkzf

علق نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، على إهانة النائب في البرلمان رياض عبد الستار، للفنانين أثناء مناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية.

إقرأ المزيد
محمد رمضان يثير الجدل حول مسلسل
محمد رمضان يثير الجدل حول مسلسل "موسى" بعد أزمته مع مشاهير إسرائيل (فيديو)

ووصف البرلماني المصري الفنانين خلال الجلسة العامة للبرلمان بـ"الساعين في الأرض فسادا"، حيث أكد أشرف زكي أنه أرسل مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

وقال زكي لصحيفة "الوطن" المصرية: "أرسلت مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وفي انتظار الرد منه، لأنني لن أقبل تلك الإساءة على الفنانين، وأنني أثق في عدالة المجلس وتقديره لقيمة الفن المصري".

وكان النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، قد هاجم الفنانين، وأكد أن الأفلام والمسلسلات أصبحت تحرض على الفسق والانحراف، خاصة أن مستواها غير محترم.

وتابع أن الفن أصبح السبب الرئيسي في هدم المجتمع، وطالب الفضائيات في الفترات المقبلة أن تضع أعينها على ما وصفه بـ"الفساد الذي يقدمه الفنانون باسم الفن".

المصدر: الوطن

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا