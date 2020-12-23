محمد رمضان يثير الجدل حول مسلسل "موسى" بعد أزمته مع مشاهير إسرائيل (فيديو)

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا، حول عودته للعمل في شهر رمضان 2021، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول الصور التي انتشرت له مع فنانين إسرائيليين في دبي.

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ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" مقطع فيديو له من مسلسل "نسر الصعيد"، وعلق بالقول: "صياح الأعداء طرب، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح"، وهو ما اعتبره البعض إشارة لانتهاء أزمته مع الشركة المنتجة ومواصلة التحضير لبدء مسلسله الجديد "موسى".

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، وقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

وكشف الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق، على خلفية اتهامه بالتطبيع. وقال إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك كونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى "ضجة إعلامية".

المصدر: RT