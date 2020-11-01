مصر.. الفنان محمد رمضان ينشر صورة سيارته الجديدة في الإمارات.. تعرف على سعرها

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صورة لسيارته الجديدة، أثناء زيارته لدولة الإمارات.

وتظهر السيارة في الصورة من نوع "رولزرويس" وتحمل اللوحات المعدنية للسيارة الرقم المميز "1111" موديل 2020، وظهر رمضان بجوار السيارة وهو يشير برقم واحد كما اعتاد في جميع صوره.

وحسب موقع متخصص في عرض السيارات، فإن سعرها يصل إلى 2,200 ألف درهم وهو ما يعادل 9,5 مليون جنيه مصري.

ويستعد رمضان لبدء تصوير مسلسله الجديد "موسى" ببطولة سمية الخشاب وصبري فواز، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ناصر حاتم

المصدر: RT