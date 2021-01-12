مصر.. سحب أدوية من الأسواق تهدد المواطنين

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب مستحضرين من الأسواق بسبب عدم مطابقة المواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، إن "سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة التشغيلتين من حيث الخواص الطبيعية، وأنه تبين من تحليل عينات التشغيلتين بمعامل الهيئة أنهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث الشكل الخارجي".

وتابع الغمراوي أن "الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية إلى مخازن الشركة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها"، مشددا على أن "هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين".

وتم سحب "ميراج 500 مغم فيال"، والذي يستخدم كمضاد حيوي واسع المفعول لمعالجة الالتهابات الجرثومية التي تصيب البشرة والجلد، ومستحضر "سابوكتيك 600مغم إف سي تي" الذي يستخدم لمعالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.

المصدر: "الشروق"