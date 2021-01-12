مصر توقف إنشاء شركات السياحة الجديدة

أصدر وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، قرارا وقف بصفة مؤقتة لمدة عام، قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

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ويعد هذا القرار الثاني من نوعه بعدما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها في 23 يناير 2020.

وتضمن القرار الذي وافق عليه وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، حيث يأتي صدور هذا القرار بعد الاطلاع على قانون إنشاء غرف السياحة.

المصدر: "المصري اليوم"