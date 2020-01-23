مصر تعلن وقف إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها في هذه الفترة.

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وتضمن القرار الذي وافق عليه وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، حيث يأتي صدور هذا القرار بعد الاطلاع على قانون إنشاء غرف السياحة.

وكانت وزيرة السياحة المصرية السابقة رانيا المشاط، قد كشفت أن مصر حققت رابع أعلى نمو في العالم بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لأحدث تقرير صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية