كشفت وزيرة السياحة المصرية عن أن مصر حققت رابع أعلى نمو في العالم بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لأحدث تقرير صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة.

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وقالت الوزيرة، رانيا المشاط، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه بالإضافة لذلك، فقدت تصدرت مصر الدول الإفريقية في الترويج السياحي.

كما أشارت إلى أن وزارة السياحة المصرية فازت لأول مرة بجائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019.

وأضافت أن الجائزة جاءت تقديرا للجهود المبذولة من قبل الوزارة خلال العامين الماضيين، ما كان له تأثير كبير على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، الذي أطلقته الوزارة، كان له أكبر الأثر على القطاع وساهم في تعزيزه، حيث سجلت إيرادات السياحة أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام المالي 2018-2019 بزيادة نسبتها 28% عن العام السابق.

وعن أهمية السياحة، أشارت إلى أن قطاعها يساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل.

المصدر: "اليوم السابع"