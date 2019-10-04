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إيرادات السياحة تصل لمستويات غير مسبوقة في مصر

مال وأعمال

إيرادات السياحة تصل لمستويات غير مسبوقة في مصر
Reuters
شرم الشيخ
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أصدر البنك المركزي المصري تقريرا يشير إلى أن إيرادات السياحة المصرية سجلت زيادة بنسبة 28%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، ووصلت لمستويات غير مسبوقة.

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وقالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، تعليقا على هذه النتائج الإيجابية، إن تحديد أطر السياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، هي مسألة غاية في الأهمية، وأساس ليس لتحقيق الأهداف المرجوة فقط، بل لتخطيها إلى أكثر من ذلك، وأضافت: "لذلك أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة".

ونوهت الوزيرة بأنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفذ الإجراءات التي أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح.

المصدر: الوطن

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