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"توماس كوك" تلغي 25 ألف حجز في مصر حتى أبريل 2020

مال وأعمال

Reuters
"توماس كوك" تلغي 25 ألف حجز في مصر حتى أبريل 2020
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قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر اليوم الاثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم.

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وقال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة.

وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.

وإفلاس "توماس كوك" لم يطل مصر فقط، ففي وقت سابق، أعلن وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، أن شركة السياحة البريطانية مطالبة بدفع 60 مليون يورو للفنادق التونسية.

كما أن مسؤولا تركيا توقع أن تفقد السياحة التركية نحو 700 ألف سائح أجنبي سنويا، جراء انهيار "توماس كوك".

وتدير الشركة فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات لأكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة. وهناك حاليا أكثر من 600 ألف زبون لها خارج بلادهم بالفعل في عطلات، ما يضطر الحكومات وشركات التأمين لتنسيق عمليات إعادة ضخمة لهؤلاء السياح.

وتضررت "توماس كوك" جراء تراكم ديون بلغت 1.7 مليار إسترليني (2.1 مليار دولار)، وبسبب المنافسة الإلكترونية وتغير سوق الرحلات، وأحداث جيوسياسية كانت كفيلة بإفساد موسمها الصيفي.

المصدر: وكالات

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