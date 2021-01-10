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جبران باسيل: نهج الحريري هو المسؤول عن السياسة الاقتصادية والمالية ولا نأتمنه لوحده على الإصلاح

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جبران باسيل: نهج الحريري هو المسؤول عن السياسة الاقتصادية والمالية ولا نأتمنه لوحده على الإصلاح
Reuters Mohamed Azakir
رئيس التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل
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قال رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، إنه "لا يأتمن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، لوحده على الإصلاح"، محملا إياه المسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد.

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وتساءل باسيل: "كيف نأتمن للشخص ذاته، مع نفس الأشخاص الذين لا يقبل ان يغير أحدا منهم، وبنفس سياسة التسعينات، وأنه وحده يصلح البلد؟"

وحول توزيع الحقائب الوزارية، أشار رئيس التيار الوطني الحر إلى أن "الحريري يسمي الوزراء من الطائفة السنية، ومعلوم أنه لا يستطيع تسمية الوزراء الشيعة عن حزب الله وحركة أمل، ولا الوزراء الدروز عن الاشتراكي، ولا حتى وزير المردة أو الطاشناق".

وأضاف: "كيف يستطيع أن يسمي عن رئيس الجمهورية، ميشال عون، والمسيحيين؟" وتابع مستغربا: "شو مفكرينا مواطنين درجة ثانية؟".

المصدر: صحيفة "الجمهورية"

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