 
مباشر

جبران باسيل: إسرائيل طرحت على لبنان استسلاما وتريد تفتيت البلاد وأن يترك المسيحيون المنطقة

أخبار العالم العربي

جبران باسيل: إسرائيل طرحت على لبنان استسلاما وتريد تفتيت البلاد وأن يترك المسيحيون المنطقة
Reuters Mohamed Azakir
رئيس التبار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/piz6

أكد رئيس التبار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، أن "الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، ولذلك أعلنت إسرائيل عن نفسها دولة يهودية".

إقرأ المزيد
لبنان 2020.. أزمات وانفجار المرفأ
لبنان 2020.. أزمات وانفجار المرفأ

وأشار باسيل في مؤتمر صحفي إلى أن إسرائيل  "تريد أن ترى حولها دولا مذهبية، وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة".

وتساءل باسيل: "كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعيا يفكر في الخضوع لاسرائيل؟"

وأضاف: "المطروح علينا استسلام وليس سلما، المطروح وصفة لحرب داخلية، وتفتيت الدول المحيطة، وعلى رأسها لبنان، بسبب التعايش الإسلامي المسيحي".
وحول نظرته تجاه السلام، أوضح باسيل قائلا: "من الذي يقول أننا لا نريد سلاما؟ نحن أبناء عقيدة السلام، والسلام بلا عدالة تكريس للظلم، ونحن مع السلام العادل، والشامل، والدائم، وفقا لمبادرة الملك عبدالله".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا