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فيديو مؤثر لطفل كويتي عند ضريح صباح الأحمد يبلغه بالمصالحة الخليجية

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فيديو مؤثر لطفل كويتي عند ضريح صباح الأحمد يبلغه بالمصالحة الخليجية
تويتر
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أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل، قيل إنه كويتي، كان جالسا عند ضريح أمير الكويت الراحل صباح الأحمد، يبلغه بالمصالحة الخليجية، تفاعلا كبيرا بين النشطاء.

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وظهر الطفل في المقطع وهو يقول لأمير الكويت الراحل: "السلام عليكم يا يوبا أبشرك يا أبو قلب كبير.. أبشرك بأنه قد انزاحت الغمة عن إخواننا في شعب الخليج والحمد لله يا أبي وجعلها مثل ما كنا شعب واحد".

وأضاف الطفل: "وهذا كله بفضل الله تعالى وبفضل جهودك، وأبونا نواف الخير أكمل مسيرتك، الله يرحمك يا أبونا صباح، والله يحفظك يا أبونا نواف، والله يديم المحبة بين شعب الخليج".

ووقعت المصالحة بين قطر والسعودية والإمارات خلال القمة الخليجية في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وقاد صباح الأحمد جهودا حثيثة لتحقيقها، قبل رحيله في سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ91 عاما.

المصدر: RT

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