الفنانة الكويتية فرح الهادي تحتفل بالمصالحة الخليجية على طريقتها

احتفلت الفنانة الكويتية فرح الهادي بالمصالحة الخليجية، حيث نشرت في حسابها على "إنستغرام" صورا وفيديوهات قسمت وجهها فيها إلى نصفين الأول رسمت عليه علم السعودية والثاني علم قطر.

وأرفقت الهادي الصور ومقطع الفيديو بعبارة "خليجنا واحد".

وجاء في تعليقات متابعيها: "دايم تبهرينا وش هالزين كل يوم تطلع عندك مواهب وافكار جديده وش الحل مع ابداعك ترا يتعبنا"، "مبدعة فرح من يومك"، وغيرها من التعليقات التي أثنت على الفنانة الكويتية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أعلن عن عودة العلاقات الكاملة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد مقاطعة استمرت 3 سنوات.

المصدر: "ليالينا"