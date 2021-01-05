مصدر أمني مصري ينفي "شائعات" جماعة "الإخوان" المحظورة حول تفشى كورونا بين السجناء

نفى مصدر أمني مصري، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة "الإخوان" المحظورة، في "فيسبوك"، حول "الادعاء بانتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون، وتسببه بوفاة عدد منهم".

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وأشار نفس المصدر إلى أن "ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه، أو إصابة، أو وفاة بسبب فيروس "كورونا" داخل السجون المصرية".

وفي سياق التوضيح، قال المصدر إن "ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام".

كما أكد أن "قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء"، لافتا إلى أنه "تتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون".

المصدر: RT