مصر.. صورة "ممرضة الحسينية" تجتاح مواقع التواصل

اجتاحت صورة الممرضة المصرية آية علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفيديو جالسة على الأرض خوفا، جراء انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في غرف العناية المركزة بمستشفى الحسينية.

وشبه بعض النشطاء صورتها في هذه الحالة بصدمة الطفل الفلسطيني محمد الدرة.

وخلال الساعات الأخيرة انتشر فيديو صوره ناشط يدعى أحمد، يوثق حادثة انقطاع الأكسجين في غرفة العناية المركزة بمستشفى "الحسينية" بمحافظة الشرقية في مصر، وفيه تظهر الممرضة آية علي وهي منزوية في بجانب سرير أحد ضحايا الحادث.

وسرعان ما انتشرت صورة لآية تم اقتطاعها من الفيديو على مواقع التواصل، حيث نشر الإعلامي والناشط السعودي تركي الشلهوب كاريكاتيرا يجمع بين آية علي ومحمد الدرة، وعلق بقوله: "المواطن العربي بين خوفين".

المواطن العربي بين خوفين ! pic.twitter.com/KNTtsEKKRy — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 4, 2021

وعلقت ناشطة مصرية تدعى نادين جوهر على صورة الممرضة بقولها: "هذه الصورة كسرت قلبي و أشعرتني بالعجز، وحقيقة لو كنت مكانها لا أعرف كيف سأتصرف وأنا أرى كل هؤلاء المرضى يموتون أمامي وأنا لا أستطيع إنقاذهم".

الصورة حقيقي كسرت قلبي وحسستني بالعجز 💔

وحقيقي لو مكانها مش عارفة هيبقى تصرفي ازاي وانا بشوف كل دول بيموتوا قدام عنيا وانا مش قادرة اسعف حد فيهم💔 #العناية_المركزةpic.twitter.com/sTytDdmlMv — Nadeen Goher (@nadeengoher) January 3, 2021

وأضاف الناشط المصري محمد فرماوي: "هذه الصورة يمكن أن تكون من أسوأ الصور التي يمكن أن يراها الإنسان في حياته. إحساس العجز وقلة الحيلة وأنت ترى أرواح ناس تضيع من تحت يديك وأنت لا حول لك ولا قوة".

الصوره دى ممكن تكون من اسوأ الصور اللى ممكن الواحد يشوفها ف حياته.. احساس العجز وقلة الحيلة وانت شايف ارواح ناس بتضيع من تحت ايدك وانت لا حول ليك ولا قوة ومش عارف تعمل حاجه هو أسوأ احساس ممكن اى حد يحس بيه.. ربنا يزيح عنا البلاء ويزيح عنا الوباء ياااارب 🤲💔💔😔#العناية_المركزةpic.twitter.com/YsI7MZFbD5 — Mohamed Framawy⁦⁦💫⁦ (@MohamedFramawy9) January 3, 2021

المصدر: RT + مواقع التواصل