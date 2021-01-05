الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه بسبب تصريحات عن سليماني

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جمد عمل مستشاره هشام داود بسبب تصريحات عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "الكاظمي قرر تجميد داود بعد مقابلة له على قناة BBC فارسية تحدث فيها عن دور سليماني في العراق".

وأصدر هشام داود مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تصريحات له عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

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وقال إن "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها، وتحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثا وأكاديميا مختصا في الشأن العراقي ولم أتحدث بصفة رسمية".

وظهر هشام داود في مقابلة مع قناة "BBC" فارسية وهو يتحدث عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وعن زياراته ودوره في العراق، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المؤيدين والمقربين من سليماني.

وقال في المقابلة، إن "سليماني كان يعتقد أنه المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج كما يشاء، لذا فرضت الحكومة الحالية على خلفه إسماعيل قاآني أن يأتي بفيزا من الباب الصحيح".

المصدر: RT + وسائل إعلام