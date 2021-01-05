مستشار الكاظمي يصدر توضيحا بعد تصريحات له عن سليماني

أصدر هشام داود مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تصريحات له عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وقال في بيان صحفي: "ظهرت في وسائل الاعلام مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء".

وأضاف، أن "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها، وتحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثا وأكاديميا مختصا في الشأن العراقي ولم أتحدث بصفة رسمية".

وأشار داود إلى أن "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثا استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وأكد مستشار الكاظمي "التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".

وظهر هشام داود في مقابلة مع قناة "بي بي سي" الفارسية وهو يتحدث عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وعن زياراته ودوره في العراق، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المؤيدين والمقربين من سليماني.

المصدر: RT