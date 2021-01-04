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مظاهرة بريف دير الزور ضد اختطاف "قسد" لشبان وسوقهم للخدمة الإجبارية بالقوة (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

مظاهرة بريف دير الزور ضد اختطاف
RT
مظاهرة بريف دير الزور ضد اختطاف قسد لشبان
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شهدت منطقة العزبة في ريف دير الزور الشمالي، مظاهرة احتجاجا على قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باختطاف شبان وسوقهم إلى الخدمة الإجبارية بالقوة، حسبما أفاد مراسلنا.

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وشهدت محافظة دير الزور السورية، مؤخرا عدة تظاهرات احتجاجا على الوضع المعيشي وتحكم قوات سوريا الديمقراطية بموارد المنطقة، وقد ارتفعت وتيرة التظاهرات خلال الأسابيع الماضية أعقبها حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات "قسد".

مظاهرة بريف دير الزور ضد اختطاف
RT

المصدر: RT

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