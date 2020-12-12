التحالف الدولي يجتمع بوجهاء دير الزور

عقد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعا مع عدد من وجهاء محافظة دير الزور السورية لمناقشة الظروف المعيشية السيئة التي تمر فيها المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، بأن الاجتماع عقد في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور، واستمر لأكثر من 3 ساعات.

وناقش المجتمعون الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة، وأيضا التوترات المتمثلة بالتظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد المستشري في المجالس المدنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وذكرت المصادر أن وفد التحالف طلب من وجهاء المنطقة تهدئة الأهالي واحتواء التظاهرات، متعهدين بتلبية مطالب السكان في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع اشتكى الوجهاء من الحالة المعيشية السيئة للأهالي وتردي الوضع الأمني في المنطقة.

وشهدت المنطقة مؤخرا عدة تظاهرات احتجاجا على الوضع المعيشي وتحكم قوات سوريا الديموقراطية بموارد المنطقة، وقد ارتفعت وتيرة التظاهرات خلال الأسابيع الماضية أعقبها حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات "قسد".

المصدر: الأناضول+ دايلي صباح