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"تعليق صامت" لأفيخاي أدرعي على كلام الرئيس اللبناني

أخبار العالم العربي

Reuters AZIZ TAHER
عناصر من حزب الله في جنوب لبنان يشاركون في مراسم للذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني
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اكتفى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بنشر صورتين في تعليق له على تصريحات أدلى بها أمس الأحد الرئيس اللبناني ميشال عون حول سيادة لبنان.

وكتب أدرعي عبر "تويتر" صباح اليوم الإثنين: "تعقيبا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم"، "نقدم صورتين".

ونشر أدرعي صورة مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، قال إنه سيتم وضعه في إحدى البلدات اللبنانبة، أما الصورة الثاني فهي أيضا لسليماني وتم تعليقها على طريق مطار بيروت الدولي.

وفي وقت لاحق أعاد أدرعي نشر تغريدة لصحفي لبناني تظهر صورا لسليماني معلقة في الشوارع اللبنانية، تحت عنوان "لبنان الإيراني".

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عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وحرية قراره
عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وحرية قراره

وكان عون قد كتب عبر "تويتر" أن "‏لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره"، وذلك بعد أن أكد قيادي رفيع في الحرس الثوري الإيراني أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

المصدر: RT

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