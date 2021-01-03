عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وحرية قراره

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، إنه لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وحرية قراره.

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وكتب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "‏لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".

لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره. — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 3, 2021

يأتي ذلك، عقب تأكيد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، أمس السبت، أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وقال علي حاجي زادة خلال مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" مهددا: "لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك"، مشيرا إلى أن طهران تدعم "أي طرف يقف في مواجهة إسرائيل".

المصدر: RT