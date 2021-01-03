ملادينوف: التطبيع قد يكون مفيدا للفلسطينيين

اعتبر نيكولاي ملادينوف وزير الخارجية البلغاري الأسبق والمبعوث الأممي للشرق الأوسط المنتهية ولايته، إقامة علاقات رسمية بين دول عربية وتل أبيب "تحولا إيجابيا قد يفيد الفلسطينيين".

وقال الدبلوماسي البلغاري، الذي انتهت مهمته كمبعوث أممي إلى الشرق الأوسط الخميس الماضي بعد 6 سنوات في هذا المنصب، يمكن "استخدام التطبيع كجزرة لمكافأة إسرائيل على وقفها عمليات الضم" حسبما نقلته عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي أجرت معه حوارا نشرته أمس السبت.

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وعن اعتبار الفلسطينيين للاتفاقات الأخيرة بين دول عربية والدولة العبرية على أنها "خيانة كارثية"، أضافت الصحيفة الأمريكية، أن ملادينوف يرى أنها قد تكون مفيدة للفلسطينيين أيضا. وقال "طيب، الآن (...) الفلسطينيون غاضبون بشدة"، لكن "ضع كل هذه العواطف جانبا وفكر: مَن هم الأكثر فعالية عندما يحاولون دفع إسرائيل إلى فعل أشياء؟ مصر والأردن. وإذا أصبح لـ 4 أو 6 أو 10 بلدان عربية سفارات في تل أبيب، سترغب في أن تكون هذه البلدان في صفك، أليس كذلك؟".

وأضاف بأن هذه العلاقات تمنح بعض البلدان العربية تأثيرا على تل أبيب، لذلك "إذا كنتَ فلسطينيا، سوف تريد فعليا أن تشرح لإخوانك وأصدقائك العرب ما هي مواقفك وتعيدهم إلى صفك على طاولة الحوار".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن ملادينوف وإن "لم يكن من المتحمسين لخطة ترامب للسلام" إلا أنه "قال إن التحولات الجارية تخلق إمكانيات مثيرة لخليفته كمبعوث للأمم المتحدة وهو الدبلوماسي النرويجي تور وينيسلاند".

المصدر: صحيفة "New York Times" الأمريكية