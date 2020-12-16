مجلس الأمن الدولي يوافق على مبعوثين جديدين للأمم المتحدة لليبيا والشرق الأوسط

وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط.

وسيحل ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل وفلسطين مكان غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد.

أما وينسلاند الذي سيصبح المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، فيشغل حاليا منصب المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

المصدر: "رويترز"