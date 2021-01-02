المغرب.. إدارة السجون تنفي تعرض الزفزافي لضيق التنفس

نفت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب ما تداولته بعض المواقع بخصوص الحالة الصحية للناشط المعتقل ناصر الزفزافي.

وأشار السجن المحلي "طنجة 2" إلى أنه "بخصوص الادعاءات الواردة بما نشرته شقيقة أحد السجناء، حول كون المعتقل المعني يشعر بالحساسية المفرطة منذ مدة أجبرته على استعمال دواء الربو مرات عديدة، وأدوية أخرى لعلاج الحساسية وصفها له الطبيب".

وأضاف: "هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "بتاريخ الأول من يناير الجاري، أخبر الزفزافي الطاقم الطبي للمؤسسة، بأنه يشعر بألم على مستوى الحنجرة جراء معاناته من الحساسية، حسب قوله، وتم وصف الدواء المناسب له وتسليمه له على الفور".

واستنكرت إدارة المؤسسة السجنية "ما تقوم به بعض الجهات التي دأبت على اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة، لاعتبارات لا علاقة لها بواقع السجناء داخل المؤسسة".

المصدر: "هسبريس"