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الحكومة العراقية: سعر لقاح "فايزر" لن يختلف عن السعر العالمي

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الحكومة العراقية: سعر لقاح
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن سعر لقاح شركة "فايزر- بايونتيك" في العراق، لن يختلف عن الأسعار العالمية الموحدة.

وذكرت في بيان صحفي، أن "سعر اللقاح موحد لجميع دول العالم، وأن الاخبار التي تشير الى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة".

وأضافت، أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أكدت أن سعر لقاح شركة فايزر-بايونتيك هو سعر موحد لجميع  دول العالم، ولن يختلف سعره في العراق عن الأسعار العالمية".

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وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنها ستوقع تعاقدات أخرى مع شركة "فايزر" الأمريكية لاستيراد لقاحها ضد كورونا، فيما أعلنت موعد توفر اللقاح في المراكز الصحية العراقية.

 

 

المصدر: RT

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