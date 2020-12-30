العراق: سلسلة تعاقدات جديدة مع "فايزر" بشأن اللقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستوقع تعاقدات أخرى مع شركة "فايزر" الأمريكية لاستيراد لقاحها ضد كورونا، فيما أعلنت موعد توفر اللقاح في المراكز الصحية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "العراق وقع مع فايزر على استمرار الالتزام مع التحالف الدولي للقاحات والشركات الأخرى".

وأضاف: "في بداية العام المقبل ستصل أولى الوجبات، وهي مليون ونصف المليون جرعة، وهناك تعاقدات اخرى مع فايزر، بحسب النسب والأولويات التي أعلنتها الوزارة".

وأشار إلى أن "اللقاح سيكون متاحاً في مراكز الصحة التي ستعلنها الوزارة خلال الربع الأول من العام المقبل".

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن بلاده حجزت 16 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا، وأنه تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل معه.

المصدر: "واع" + RT