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الأردن.. قرار بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها

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الأردن.. قرار بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها
Reuters MUHAMMAD HAMED
مظاهرة احتجاجية للمعلمين في عمان (صورة أرشيفية)
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أكد بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين في الأردن، اليوم الخميس صدور قرار قضائي أولي يقضي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية أنه "جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم".

وفي وقت لاحق، وافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب إخلاء سبيل أعضاء مجلس النقابة بشرط كفالة مالية بقيمة 500 دينار.

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وكان نائب عام عمان حسن العبداللات، قد قرر في 25 يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. 

جاء ذلك بعد أن انتقدت النقابة عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفا، وبعد إضراب استمر 4 أسابيع.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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