الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن

أفادت تقارير إعلامية بأنه تم الإفراج، صباح اليوم الأحد، عن أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين وغيرهم من المعلمين الموقوفين في الأردن.

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ويأتي ذلك بعدما دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، الأردن إلى التراجع عن قراره بإغلاق نقابة المعلمين، وإطلاق سراح أعضاء مجلس إدارتها المحتجزين، وإلغاء أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة حول القضية، مشيرين إلى أن تلك التصرفات انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير.

وأغلقت الحكومة الأردنية نقابة المعلمين في 25 يوليو الماضي، وقررت احتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر، لأن النقابة انتقدت عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفا، وبعد إضراب استمر 4 أسابيع.

المصدر: وكالات