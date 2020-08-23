 
مباشر

الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن

أخبار العالم العربي

الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol17

أفادت تقارير إعلامية بأنه تم الإفراج، صباح اليوم الأحد، عن أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين وغيرهم من المعلمين الموقوفين في الأردن.

إقرأ المزيد
الأردن.. قوات الأمن تعتقل عددا من المعلمين وتفرض إغلاقا تاما في مناطق حيوية من عمان (فيديو)
الأردن.. قوات الأمن تعتقل عددا من المعلمين وتفرض إغلاقا تاما في مناطق حيوية من عمان (فيديو)

ويأتي ذلك بعدما دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، الأردن إلى التراجع عن قراره بإغلاق نقابة المعلمين، وإطلاق سراح أعضاء مجلس إدارتها المحتجزين، وإلغاء أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة حول القضية، مشيرين إلى أن تلك التصرفات انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير.

وأغلقت الحكومة الأردنية نقابة المعلمين في 25 يوليو الماضي، وقررت احتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر، لأن النقابة انتقدت عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفا، وبعد إضراب استمر 4 أسابيع.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا