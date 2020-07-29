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الأردن.. قوات الأمن تعتقل عددا من المعلمين وتفرض إغلاقا تاما في مناطق حيوية من عمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

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فرضت الأجهزة الأمنية الأردنية إغلاقا تاما في معظم المناطق الحيوية في غرب العاصمة عمان لمنع المعلمين من تنفيذ اعتصام احتجاجي، على إغلاق نقابة المعلمين.

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وخرجت أعداد من المعلمين تلبية لدعوة نقابة المعلمين للاعتصام في الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء في عمان.

وأغلق جهاز الأمن العام جسر عبدون وجميع المنافذ المؤدية إلى الدوار الرابع، واعتقل عشرات من الذين اشتبه في توجههم نحو الاعتصام.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تجمهر أعداد صغيرة من المعلمين في بعض المناطق بعد منعهم من مواصلة الطريق نحو الدوار الرابع.

كما تداولوا أيضا صورا وفيديوهات للانتشار الأمني المكثف بشوارع عمان بالتزامن مع احتجاجات للمعلمين.

وقد دخل الخلاف بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين مرحلة جديدة بعد قرار النيابة العامة غلق مكاتب النقابة لمدة عامين، والتحقيق مع عدد من أعضاء مجلسها.

المصدر: RT

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